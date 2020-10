Sessão da Tarde de hoje (22/10) exibe “Um Namorado Para Minha Mulher” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (22/10) vai exibir o filme “Um Namorado Para Minha Mulher” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 14h45, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

publicidade

Sessão da Tarde de hoje (22/10) – “Um Namorado Para Minha Mulher”

Sinopse: Chico está cansado do seu relacionamento e das reclamações da esposa, Nena. Após 15 anos vivendo juntos, ele não tem coragem de pedir divórcio, mas decide seguir o conselho dos amigos e contrata um amante para sua esposa, o sedutor Corvo, na esperança de que ela se envolva com ele e acabe com o casamento.

publicidade

Mais informações:

Título original: Um Namorado Para Minha Mulher

Elenco: Caco Ciocler; Ingrid Guimaraes; Domingos Montagner; Paulo Vilhena

Direção: Julia Rezende

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

…