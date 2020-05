Sessão da Tarde de hoje (26/05) exibe “Mansão Mal-Assombrada” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (26/05) vai exibir o filme “Mansão Mal-Assombrada” na tela da TV Globo. A comédia vai ao ar às 14h57, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (26/05) – “Mansão Mal-Assombrada”

Sinopse: Corretor de imóveis, Jim e sua mulher, Sara, recebem uma ligação do dono da mansão, Edward Gracey, querendo vendê-la. Sonhando com o negócio de sua vida, Jim, Sara e os filhos visitam a mansão. Uma tempestade deixa todos presos no local com o excêntrico Gracey, seu mordomo e fantasmas. De início, Jim zomba das histórias sobre fantasmas até descobrir que sua mulher tem ligações com seu passado mal-assombrado.

Publicidade

Mais informações:

Título original: The Haunted Mansion

Elenco: Eddie Murphy, Terence Stamp, Nathaniel Parker, Marsha Thomason, Jennifer Tilly, Wallace Shawn

Direção: Rob Minkoff

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia