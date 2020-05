Sessão da Tarde de hoje (28/05) exibe “A Princesa e o Sapo” na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (28/05) vai exibir o filme “A Princesa e o Sapo” na tela da TV Globo. A produção vai ao ar às 14h56, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão da Tarde de hoje (28/05) – “A Princesa e o Sapo”

Sinopse: Uma bela jovem sonha em ter seu próprio restaurante. Para conseguir guardar o máximo de dinheiro, ela trabalha em dois empregos e aceita trabalhar numa festa realizada por uma amiga de infância. Na festa, surge um sapo anunciando ser um príncipe e pede que lhe conceda um beijo, para que o feitiço nele aplicado seja quebrado. Mas, ao beijá-lo, ao invés dele se tornar humano novamente, ela é quem se transforma em sapo.

Mais informações:

Título original: The Princess and the Frog

Direção: Ron Clements; John Musker

Nacionalidade: Americana

Gênero: Infantil