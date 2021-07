Sessão da Tarde hoje (09/07) tem Príncipe da Pérsia – As Areias do Tempo na Globo

Sessão da Tarde hoje (09/07), sexta-feira, tem como atração o filme Príncipe da Pérsia – As Areias do Tempo. O longa será exibido a partir das 15h, logo após o Jornal Hoje.

Sessão da Tarde hoje (09/07), às 15h | Príncipe da Pérsia – As Areias do Tempo

Sinopse: Pérsia, idade média. Dastan é um jovem príncipe que ajuda o irmão a conquistar uma cidade. Lá, ele encontra uma estranha e bela adaga, que possui o poder de fazer seu portador viajar no tempo.

Só que Dastan é vítima de um golpe. Incriminado injustamente pela morte do pai, o rei Sharaman, ele passa a ser perseguido como assassino e vive uma grande aventura enquanto luta para provar sua inocência.

Título Original: Prince of Persia: The Sands of Time

Elenco: Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina, Richard Coyle, Toby Kebbell

Dubladores: Dastan: Felipe Grinnan/ Tamina: Adriana Torres/ Tus: Marco Antônio Costa/ Nizam: Júlio Chaves/ Sheik Amar: Mauricio Berger/ Garsiv: Marcos Souza/ Seso: Ronaldo Júlio/ Rei Sharaman: Reinaldo Pimenta/ Bis: Philippe Maia/ Líder Hassansin: Márcio Simões

Direção: Mike Newell

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura