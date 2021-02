Sessão da Tarde hoje (15/02): Procurando Nemo é atração na Globo

Sessão da Tarde hoje (15/02) tem como atração o filme Procurando Nemo. A animação será exibida a partir das 14h55, logo após o Jornal Hoje.

publicidade

Sessão da Tarde hoje (15/02): Procurando Nemo

Sinopse: Nemo é um peixinho sequestrado do coral onde vive e levado para um aquário do outro lado do mundo. Decidido a encontrá-lo, seu tímido pai sai em uma grande aventura, tendo como parceira a divertida Dory.

publicidade

>>> Leia também: Estátua da Havan está a caminho de Osasco: “vai virar ponto turístico”, diz Luciano Hang

Sessão da Tarde 15/02 / Mais informações:

publicidade

Título Original: Finding Nemo

Elenco: Vários atores.

Direção: Andrew Stanton

Nacionalidade: Americana

Gênero: Infantil