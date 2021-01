Sessão da Tarde hoje (21/01) tem Virada Radical na Globo

A Sessão da Tarde hoje (quinta-feira, 21/01) tem como atração o filme Virada Radical, na Globo. O filme será exibido a partir das 15h, logo após o Jornal Hoje.

Sessão da Tarde hoje, quinta-feira, 21/01, às 15h, na Globo: Virada Radical

Sinopse: Haley Graham é uma ex-ginasta que teve problemas com a lei e, por causa disto, recebeu como pena ter que trabalhar em uma academia de ginastas comandada por Burt Vickerman, um técnico linha-dura.

Haley odeia o trabalho, pois faz com que retorne ao mundo de regras rígidas que ela quer esquecer. Porém, aos poucos, seu amor pelo esporte renasce, fazendo com que ela aprenda lições sobre como fazer as coisas por conta própria.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Stick It!

Elenco: Jeff Bridges, Missy Peregrym, Vanessa Lengies, Jon Gries, Gia Carides, Julie Warner

Dubladores: Burt Vickerman: Marcelo Pissardini/ Haley Graham: Melissa Garcia/ Joanne Charis: Tatiane Keplmair/ Mina Hoyt: Jussara Marques/ Stussy: Wendel Bezerra/ Susie Mack: Adriana Pissardini

Direção: Jessica Bendinger

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama