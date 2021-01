Sessão da Tarde hoje (quinta-feira, 28/01/2021): Gente Grande 2, com Adam Sandler, na Globo

Na comédia, amigos enfrentam "fantasmas" do passado

Sessão da Tarde hoje, quinta-feira, 28/01/2021, tem como atração a comédia Gente Grande 2, com o astro Adam Sandler, na TV Globo. O filme será exibido a partir das 15h, logo após o Jornal Hoje.

Sinopse: Lenny, Eric, Kurt e Marcus voltam a morar na mesma cidade. Lá, suas vidas seguem o curso natural dos adultos, seja pela existência dos problemas com as esposas para uns, com os filhos para outros, ou tudo junto e misturado.

A coisa dá uma complicada quando os marmanjos pretendiam matar a saudade num dia de folga e acabam encarando os jovens da região, que agora dominam o lugar.

É quando eles acabam tendo que enfrentar alguns “fantasmas” do passado, entre eles a covardia diante de valentões e o famigerado bullying na escola. Mas algumas surpresas estão para acontecer, como a chegada de um filho rebelde para Marcus domar, uma possível gravidez e uma festa de arromba, que não vai deixar pedra sobre pedra.

Sessão da Tarde hoje (28/01/2021) / MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Grown Ups 2

Elenco: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Salma Hayek, Maya Rudolph

Dubladores: Lenny Feder: Alexandre Moreno/ Eric Lamonsoff: Mauro Ramos/ Kurt Mckenzie: Mário Jorge Andrade/ Marcus Higgins: Hércules Fernando/ Roxanne Chase-Feder: Miriam Ficher/ Deanne Mckenzie: Izabel Lira/ Sally Lamonsoff: Christiane Louise

Direção: Dennis Dugan

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia