Sessão De Sábado 06/02: O Auto da Compadecida é atração na Globo

A Sessão de Sábado de hoje, 06/02, na Globo, tem como atração O Auto da Compadecida, sucesso do cinema nacional lançado no ano 2000 que traz no elenco nomes como Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Denise Fraga, Diogo Vilela, Marco Nanini e Fernanda Montenegro. O filme será exibido a partir das 14h10, logo após o Jornal Hoje.

publicidade

Sessão de Sábado 06/02 | O Auto da Compadecida

Sinopse: O esperto João Grilo e o sonso Chicó, dois sertanejos pobretões, passam a perna num punhado de moradores de uma cidadezinha do nordeste. Até que Grilo, depois de se defrontar com um temido cangaceiro, tem que prestar contas de seus atos a Cristo, ao demônio e à Nossa Senhora. Baseado na obra de Ariano Suassuna.

publicidade

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: O Auto da Compadecida

publicidade

Elenco: Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Denise Fraga, Diogo Vilela, Marco Nanini, Fernanda Montenegro

Direção: Guel Arraes

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia