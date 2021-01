Sessão de sábado, 30/01: A Bela e a Fera na Globo

Sessão de Sábado, 30/01, tem como atração o filme A Bela e a Fera na Globo. A atração será exibida a partir das 14h10, logo após o Jornal Hoje.

Sessão de Sábado, 30/01: A Bela e a Fera

Sinopse: Versão do clássico A Bela e a Fera com atores. Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela (Emma Watson) tem o pai capturado pela Fera e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade do progenitor. No castelo ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é na verdade um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

A Bela e a Fera está disponível na plataforma de streaming Disney Plus.

Sessão de Sábado, 30 de janeiro de 2021 na Globo / MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Beauty And The Beast

Elenco: Luke Evans; Kevin Kline; Dan Stevens; Emma Watson

Dubladores: Bela: Giulia Nadruz/ Fera: Fabio Azevedo/ Gaston: Nando Pradho/ Lefou: Alírio Bossle Netto/ Maurice: Rodrigo Miallaret/ Ian Mckellen: Luiz Carlos de Moares/ Sra. Potts / Madame Samovar: Cidália Castro/ Zip: Gustavo Baroli

Direção: Bill Condon

Nacionalidade: Americana

Gênero: Fantasia