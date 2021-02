Sessão de Sábado hoje (20/02): Karatê Kid é atração na Globo

A Sessão de Sábado hoje (20/02) tem como atração na Globo o filme Karatê Kid (2010), com Jackie Chan e Jaden Smith. O longa será exibido a partir das 14h10, logo após o Jornal Hoje.

Sinopse: Dre Parker se mudou com a mãe para Pequim por causa do novo emprego dela. Ao chegar, ele se interessa por Meiying, uma linda e sensível menina. A aproximação deles provoca a irritação de Cheng, um valentão que lhe dá uma surra usando a técnica do kung fu. A partir de então, a vida de Dre se torna um inferno, até ele encontrar o velho sr. Han, que se revela mais sábio e poderoso do que parece.

Também disponível na Netflix.

MAIS INFORMAÇÕES:

Título Original: The Karate Kid

Elenco: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson, Wenwen Han

Dubladores: Dre Parker: Cadu Paschoal/ Sr. Chan: Marco Ribeiro/ Sherry Parker: Maíra Góes/ Meiying: Erika Menezes/ Sra. Po: Mônica Rossi/ Liang: Iara Riça/ Harry: Fabricio Vila Verde/ (Instrutor De Musica: Hércules Fernando Outras Vozes:Christiane Monteiro, Júlio Chaves, Mabel Cezar, Marcelo Coutinho, Marcelo Garcia, Márcia Coutinho.

Direção: Harald Zwart

Nacionalidade: Chinesa/Americana

Gênero: Ação