Sete UBSs de Cotia abrem para vacinação neste sábado (1º)

A Secretaria de Saúde de Cotia realiza no sábado (1º) uma ação para quem precisa colocar a carteira de vacinação em dia. Sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vão abrir das 8h às 16h.

Pessoas de todas as idades poderão atualizar a caderneta vacinal de acordo com o calendário nacional de imunização. O dia de vacinação será feito nas unidades: Caucaia do Alto, Atalaia, Portão, Assa, Arco-Íris, Rio Cotia e Água Espraiada.

É necessário comparecer a uma das UBSs participantes com documento oficial de identificação e cartão de vacina. No caso das crianças, a caderneta de vacinação é obrigatória.

