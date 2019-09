Setembro Amarelo: “Inspire alguém hoje” é tema de palestra em Osasco

A Prefeitura de Osasco, por meio da Coordenadoria da Juventude, órgão vinculado à Secretaria de Governo, realiza nesta sexta-feira (27), às 14h, na Sala Osasco, anexa ao Paço Municipal, a palestra “Inspire alguém hoje”, que integra as atividades do “Setembro Amarelo”.

O evento é gratuito e direcionado aos jovens do município e a quem se interessar pelo tema. A palestra será ministrada por Douglas Camargo e o objetivo é abrir o diálogo sobre as principais causas do suicídio, prestar esclarecimento e apoio de forma leve e lúdica, ressaltando a importância da conversa e da procura de ajuda.

Serviço

Palestra “Inspire alguém hoje” – Setembro Amarelo

Dia: 27/9

Horário: 14h

Local: Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (Sala Osasco), anexa ao Paço Municipal

Endereço: Avenida Bussocaba, 300, Vila Campesina

Gratuito