Setembro Amarelo: Itapevi terá caminhada e palestras nesta segunda (18)

Nesta segunda-feira (18), a Prefeitura de Itapevi convida a população para participar de uma caminhada, palestras e rodas de conversas em sensibilização à Campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.

Às 16h inicia-se a caminhada em prol da vida, com saída do Parque da Cidade (Rua Professor Dimarães Antonio Sandei) com destino ao Teatro Municipal (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro). Lá serão distribuídos folders sobre a campanha e lembranças com sementes de girassol com uma mensagem.

A iniciativa ainda prevê a exposição de trabalhos dos usuários dos CAPS do município, além de apresentações artísticas com músicas sertaneja, street dance, ginástica e serão lidos pelos profissionais de saúde pequenos relatos da psiquiatra alagoana Nise da Silveira, que utilizou da “arte”, como forma de tratamento e reabilitação psicossocial, num antigo hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro.

Ações no teatro

No Teatro Municipal, das 17h às 18h, será realizado o acolhimento pelos próprios usuários dos CAPS no município dos participantes do evento. Todos serão recepcionados com música ambiente de violão. Na sequência, com a abertura dos trabalhos será lido um poema realizado por um usuário do Caps Espaço Conviver.

Haverá depois uma encenação teatral com um paciente do Caps, e palestras com Samuel Sabino (mestre em Bioética), Dr. Filipe Taddeo Soares, médico psiquiatra e diretor executivo HGI (Hospital Geral de Itapevi) e Wemerson Peixoto, psicólogo.

Uma roda de conversa será aberta e, por fim, serão exibidos depoimentos de usuários e familiares sobre o tema, estimulando o diálogo e abordagem do assunto. A atividade termina com a entrega de lembrancinhas na saída e confraternização.