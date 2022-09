Setor de logística gerou 94 mil novas vagas de emprego no país em 2022

O setor de Transporte, Armazenamento e Correios abriu 94.103 novas vagas de emprego em todo país no período entre janeiro a julho deste ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

publicidade

O crescimento é de 64,8% em comparação com o mesmo período de 2021, quando foi registrada a abertura de 57.090 postos de trabalho. Ainda de acordo com o Caged, o mês com maior saldo positivo foi junho de 2022, quando foram abertas 16.857 vagas.

Um dos motivos que puxam a alta de contratações no setor de logística é a expansão do e-commerce, o que fez com que empresas de logística buscassem se modernizar com novas modalidades de entrega e com a automação de seus processos por meio da tecnologia.

publicidade

O CEO do Grupo MOVE3, Guilherme Juliani, explica que uma das maiores preocupações de empresas de logística é realizar entregas rápidas e implantar estratégias para aumento da satisfação dos clientes.

“Os clientes são muito exigentes com os prazos de entrega e com as informações disponibilizadas para ele acerca do pedido, então investir em tecnologias que auxiliem no comércio online representa um diferencial para fazer frente aos obstáculos”, diz o empresário do grupo controlador das empresas Flash Courier, Moove+, Moove+ Portugal, JallCard, M3Bank, goX Crossborder e Rodoê.