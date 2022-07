Sexta-feira (15) tem “Arraiá do Servidô” em Osasco

Amanhã (15), a partir das 18h, a Arena VIP de Osasco sedia mais uma edição do “Arraiá do Servidô”, a festa junina organizada pelos servidores municipais da cidade.

O evento terá diversas atrações, comidas típicas das festinhas juninas, gincanas, entre outras opções de entretenimento e gastronomia.

Toda a arrecadação será revertida às ações do Fundo Social de Solidariedade de Osasco. A entrada é gratuita.

A Arena Vip fica na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1360, Jardim das Flores.

Acidente com fogueira foi há 4 anos

Em 2019, o prefeito Rogério Lins (PODE) e sua esposa Aline sofreram um acidente com fogo na festa junina dos servidores daquele ano.

O acidente, ocorrido no dia 28 de junho de 2019, foi no momento em que Lins ia acender a fogueira típica da festa, quando houve uma explosão (leia a reportagem da época aqui).

Desde o acidente, o prefeito de Osasco prometeu que as futuras edições do “Arraiá do Servidô” não iam mais ter a tradicional atração.