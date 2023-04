Sexta-Feira Santa terá procissão em Osasco

Na Sexta-feira Santa (7) a Catedral de Santo Antônio, em Osasco, realizará a celebração da Paixão de Cristo, às 15h. Após a cerimônia, sacerdotes fiéis sairão em procissão pelas ruas (confira o trajeto completo abaixo).

Também na sexta-feira, das 6h às 14h, haverá adoração do Santíssimo Sacramento no Salão de Atos da Cúria (localizado ao lado da Igreja). Ainda pela manhã, das 9h às 12h haverá mutirão de confissões com padres da Catedral e de outras paróquias.

Confira o trajeto da procissão nesta Sexta-feira Santa em Osasco:

Saída das imagens do Sr. Morto e N.Sra. das Dores da frente da Catedral – 17h00;

• Av. Santo Antônio;

• Rua Dom Ercílio Turco;

• Av. Dom Pedro Primeiro;

• Av. Antônio Carlos Costa;

• Av. Santo Antônio;

• Breve parada na Av. Santo Antônio No. 2434, em frente a residência Episcopal para um momento de reflexão e oração;

• Av. Santo Antônio até a Catedral