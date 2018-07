Sexta-feira terá manifestação em defesa de Lula em Osasco

Nesta sexta-feira (13), o PT e aliados devem realizar uma série manifestações em defesa do ex-presidente Lula pelo país. Em Osasco, a atividade será realizada na frente da Estação da CPTM, no Centro, a partir das 17h.

O secretário de Juventude do PT Osasco, Gustavo Gudobela, afirma que a militância vai às ruas defender o legado de Lula e mostrar porque ele deve ser candidato. “Nós iremos às ruas defender Lula Livre. Sabemos porque ele esta preso. Sabemos que, se ele for candidato, pode ganhar até no primeiro turno, mas o que vemos infelizmente é um judiciário partidário”, frisa.

O ato contará com a presença de diversas lideranças políticas do PT na região.