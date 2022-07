Shark Tank estreia em agosto com dois “tubarões” da região

O canal a cabo Sony confirmou para o dia 25 de agosto a estreia da 7ª temporada do Shark Tank Brasil, reality show em que empreendedores apresentam e tentam convencer grandes investidores a apoiarem seus projetos.

Dois “tubarões” da região estão entre os seis que irão selecionar os projetos: Caito Maia, dono da Chilli Beans, sediada em Alphaville; e o ator e empresário Felipe Titto, que tem casa na Granja Viana, em Cotia. Os outros sharks são: João Appolinário, Carol Paiffer, José Carlos Semenzato e Sandra Chayo.

Segundo a Sony, até agora, mais de 350 startups foram apresentadas no show e o canal do YouTube do programa tem mais de 760 mil inscritos, mais de 186 milhões de visualizações e se tornou o segundo maior canal da franquia nesta plataforma em todo o mundo.

O programa será exibido pelo canal Sony às sextas-feiras, 22h30.