Shopee oferece R$ 5 milhões em cupons de descontos e ofertas para o Dia dos Pais

A plataforma de e-commerce Shopee promove, desta segunda-feira (25) até o dia 9 de agosto, a campanha “8.8 Liquidação” com descontos especiais e ofertas para o Dia dos Pais. A maior promoção será realizada no dia 8 de agosto, quando a plataforma oferecerá R$ 5 milhões em cupons de desconto e frete grátis em compras acima de R$ 19.

Já para celebrar o Dia dos Pais, a Shopee criou uma página especial com ofertas exclusivas para comprar os presentes personalizados, além de promoções nas categorias Automotivo, Cuidados Masculinos, Moda, Esportes, Tecnologia e outras.

As ofertas são válidas apenas no aplicativo da Shopee, onde podem ser conferidas todas as condições da campanha 8.8 Liquidação.

Shopee Live

Além dos descontos, o marketplace fará a Shopee Live para apresentar os melhores descontos e promoções exclusivas. Confira abaixo as datas e horários:

04/08 às 19h – Dia dos Pais: 5 ideias de presentes: Lucas Vivot apresenta as melhores opções de produtos para presentear pais de diversos estilos.

08/08 às 19h – Super Shopee Live 8.8: Os consumidores poderão conferir as melhores ofertas do dia. Com 8 sorteios de 88 reais, moedas, cupons de frete grátis e cupons exclusivos para os produtos da live.