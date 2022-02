Shopee tem inscrições abertas para 1° Programa de Trainee com vagas em São Paulo

Estão abertas as inscrições para o primeiro Programa de Trainee da Shopee, plataforma de e-commerce, no país. As vagas são para atuar em São Paulo, no formato híbrido (home office e presencial).

Podem participar do processo seletivo estudantes que qualquer curso de graduação com formação entre 2019 até março de 2022. É necessário ter inglês fluente ou avançado.

O valor da remuneração não foi informada pela Shopee. Já o pacote de benefícios inclui vale-refeição, vale-alimentação, vale-cultura, seguro de vida, assistências médica e odontológica, vale-transporte e estacionamento.

O programa de trainee tem duração de um ano e três meses e os candidatos poderão atuar nas áreas de Operações, Marketing, Pessoas, Produtos, BI, Finanças e Negócios (Business Development).

Como se inscrever no Programa de Trainee da Shopee:

As inscrições vão até 14 de março, no site da 99Jobs, ondem também podem ser encontradas mais informações.

Sobre a Shopee

Fundada em 2015, em Singapura, como parte da Sea Limited (NYSE: SE), a Shopee, plataforma líder de e-commerce no Sudeste Asiático e Taiwan, está no Brasil desde 2019. Com vendedores brasileiros e internacionais, a empresa tem como propósito conectar vendedores, marcas e consumidores em um ecossistema inclusivo.

