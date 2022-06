Shopper tem 30 vagas abertas de operador de logística em Osasco

O Shopper, maior supermercado online do país, está com 30 vagas de emprego abertas para o cargo de operador jr de logística, em Osasco. As oportunidades foram publicadas nesta segunda-feira (27), no portal Vagas.com.

A empresa oferece salário de R$ 1.639, mais vale-transporte, cesta básica, assistência médica e fretado (saindo da estação Osasco da ViaMobilidade).

As oportunidades são para contratação em regime CLT; com jornada de trabalho de sábado a quinta-feira, com folga fixa na sexta-feira, em escala 6×1.

Os requisitos são o ensino médio completo e vivência na área de logística, estoque, armazenagem ou depósito (diferencial).

Como operador de logística, o colaborador desenvolverá atividades como separação de pedido, conferência, estoque e reposição de mercadorias.

Os interessados devem se candidatar no portal Vagas.com (https://www.vagas.com.br/vagas/v2398262/operador-jr-logistica), onde podem encontrar mais informações sobre as vagas e a empresa.