Shopping arrecada absorventes em Osasco a partir desta quarta (8) em ação de combate à pobreza menstrual

A partir desta quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o SuperShopping Osasco inicia a arrecadação de absorventes íntimos em ação para conscientizar a população e ajudar no combate à pobreza menstrual. As doações podem ser feitas até o dia 28.

Todos os itens arrecadados serão destinados à Associação Camila, organização que atua na prevenção da violência doméstica e na valorização da vida. “Milhares de mulheres sofrem com a pobreza menstrual, situação que impacta o dia a dia e a autoestima dessas pessoas. Neste Dia Internacional da Mulher, queremos conscientizar o nosso público e mostrar que juntos podemos combater esse grande problema social de uma maneira bem simples”, diz Mariana Molina, coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco.

Para contribuir, basta deixar o pacote de absorvente na caixa de arrecadação, localizada no 1º Piso, em frente a Makibella, até o dia 28 de março. Quem preferir comprar o pacote de absorventes no próprio shopping, conta com a Makibella Cosméticos, que também participa da iniciativa: a cada pacote de absorventes íntimos comprado, a loja doa um extra.

O SuperShopping Osasco funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.