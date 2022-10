Shopping da região ganha pista de kart

O Raposo Shopping acaba de inaugurar mais uma opção de lazer: Kart Raposo, uma pista de kart com 2.100 metros de extensão e comporta até 12 carros de uma vez.

publicidade

Os amantes da adrenalina e da velocidade não precisam ter experiência para pilotar, pois uma equipe treinada fornece todo o suporte necessário durante a corrida. Basta ter mais de 1,30 m de altura para entrar na diversão.

A pista fica aberta ao público de segunda a sexta, das 15h às 22h, e custa R$ 50 (20 minutos). Quem quiser aproveitar por 30 minutos pagará R$ 70. Aos sábados, domingos e feriados, o horário de funcionamento é das 14h às 22h, e o valor da pilotagem é R$ 60 (20 minutos) e R$ 75 (30 minutos).

publicidade

No local são disponibilizados todos os equipamentos de segurança, como capacete (obrigatório) e colete já inclusos no valor do ingresso. O kit contendo balaclava e luvas pode ser alugado por R$10. Os agendamentos devem ser feitos pelo WhatsApp (11) 95056-0102.

SERVIÇO

publicidade

Kart Raposo

Onde: Piso G4 do Raposo Shopping (Rodovia Raposo Tavares, km 14,5)

Quanto: de segunda a sexta, R$ 50 (20 minutos) e R$ 70 (30 minutos). Aos sábados, domingos e feriados, o valor é R$ 60 (20 minutos) e R$ 75 (30 minutos)

Mais informações em @kartraposo no instagram ou pelo telefone (11) 95056-0102