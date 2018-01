Shopping da região promove campanha de doação de sangue

O Continental Shopping disponibilizará um espaço para a doação de sangue, localizado no 2º piso, que será dedicado exclusivamente para os interessados em ajudar pessoas que precisam de transfusões, independentemente do tipo sanguíneo, entre os dias 1 e 2 de fevereiro.

A doação de sangue acontecerá das 10h às 16h, com intervalo das 12h às 13h.

O objetivo com a ação é o de arrecadar 100 bolsas de sangue por dia que serão direcionadas para o Banco de Sangue Paulista.

Os interessados em colaborar com a doação de sangue não podem ter se vacinado contra a febre amarela nos últimos 28 dias; devem ter entre 18 e 65 anos, desde que a primeira doação tenha acontecido até os 60 anos; e estar dentro dos requisitos necessários:

• Boas condições de saúde

• O peso deve ser superior a 50 kg para homens e 53 kg para mulheres

• Se homem, deve ter doado há mais de 60 dias

• Se mulher, deve ter doado há mais de 90 dias; não estar grávida; não estar amamentando; já terem se passado pelo menos 3 meses de parto ou aborto

• Não ter tido Hepatite após os 10 anos de idade

• Não ter histórico de contato com o inseto barbeiro, transmissor da Doença de Chagas

• Não ter histórico de malária ou se esteve em região de malária nos últimos 6 meses

• Não ter realizado Endoscopia / Colonoscopia nos últimos 6 meses

• Não tem ou teve Sífilis

• Não ter tatuagens e/ou piercings recentes (menos de 1 ano)

• Não ter recebido transfusão de sangue ou hemoderivados no último ano

• Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação

• Estar alimentado e com intervalo mínimo de 2 horas após a última refeição

• Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas que antecedem a doação

• Não ter mais de 3 parceiros sexuais nos últimos 12 meses

• Não ter fumado na última hora que antecede a doação

• Não possuir comportamento de risco para HIV tais como: não usar preservativos em relações sexuais com parceiros novos ou ocasionais, ter mais de 3 parceiros sexuais nos últimos 12 meses ou ser usuário de drogas ilícitas.

Antes da doação, os interessados deverão apresentar documento oficial com foto e passarão por uma breve entrevista de triagem.

Serviço

Campanha Doe Sangue, Doe Vida – Continental Shopping

Data: 1 e 2 de Fevereiro

Horário: Das 10h às 16h30. (Intervalo das 12h às 13h).

Local: 2º piso

Mais informações: (11) 96565-8866 (Rotary Parque Continental)

Coordenação da Campanha: Marcia Raf (11-983282711)