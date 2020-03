Aulão de Fit Dance grátis celebra o Dia da Mulher em Barueri

O Parque Shopping Barueri promove, neste sábado (7), um aulão de Fit Dance gratuito para celebrar o Dia Internacional da Mulher(8 de Março). A atividade é aberta ao público e acontece no estacionamento do shopping, das 10h às 12h.

Para participar, é necessário se inscrever neste link. Durante o aulão, os participantes podem se divertir, reduzir o stress, cuidar do coração, fortalecer os músculos, entre outros benefícios. A iniciativa é uma parceria com a Smart Fit, que tem uma unidade no shopping.

O evento também contará com degustação de comidas, em parceria com o Sonda Supermercados e degustação de whey, com a Now Nutrição Esportiva.

Todos os participantes também ganharão um voucher de desconto da Fator 5 Perfumes, além de participar do sorteio de um kit da marca.