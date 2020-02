Shopping de Osasco tem programação gratuita de carnaval

O Shopping União de Osasco entra em ritmo de festa e vai realizar o “Bailinho de Carnaval União Folia” nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro. A programação conta com pintura facial e oficinas de máscaras e acessórios para as crianças, música, painel para fotos e Espaço Neon.

Todas as atrações são gratuitas e basta que os pais ou responsáveis compareçam com os pequenos no shopping e realizem as inscrições na hora para participar.

Crianças até 12 anos podem participar do bailinho, que conduzirá os pequenos foliões às lojas participantes para retirarem o kit folia. É obrigatória a presença do responsável para crianças até 4 anos.

A agitação fica completa com a participação da banda Gente Miúda e do do DJ Arlequim, que vão levar música e diversão a todos os visitantes do Shopping.

As atividades vão acontecer todos os dias, em duas sessões, das 14h às 16h e das 16h às 18h, no Piso Voegeli, próximo à praça de alimentação do shopping.

Troquei de personagem: Nos dias do evento, o Shopping União de Osasco vai promover a brincadeira “Troquei de personagem”. Os papais podem levar fantasias que os pequenos não usam mais e colocar em uma caixa para doação. Ao final do evento, as fantasias serão doadas à instituições infantis de Osasco.

Serviço

“Bailinho de Carnaval União Folia”

Data: 22, 23 e 24 de fevereiro

Horário: das 14h às 16h e das 16h às 18h

Local: Piso Voegeli, próximo à praça de alimentação do Shopping União de Osasco

Participação gratuita