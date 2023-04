Shopping em Alphaville oferece atividades gratuitas para crianças neste sábado (22)

O Kids Club, que fica no shopping Alpha Square Mall, em Alphaville, bairro entre Barueri e Santana de Parnaíba, promove neste sábado (22) uma série de atividades e brincadeiras gratuitas para crianças.

Os pequenos poderão se divertir com jogos gigantes de tabuleiro, contação de histórias, danças e coreografias, tatuagem decalque, oficina com E.V.A, entre outras atividades. A programação será das 13h às 17h, em meio ao jardim do mall.

Enquanto a criançada vivencia momentos de descontração e criatividade gratuitamente no shopping, os adultos podem desfrutar dos serviços e opções gastronômicas do empreendimento. O mix de opções contempla todos os gostos: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer, além de cafés e docerias entre outras.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda e espaços com estética, beleza e bem-estar.

SERVIÇO

Kids Club – Shopping Alpha Square Mall

Atrações gratuitas

Quando: Sábado 22/04, das 13h às 17h

Endereço: Avenida Sagitário, 138 – Barueri