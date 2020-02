Shopping em Barueri tem programação de carnaval gratuita a partir deste sábado (22)

O Parque Shopping Barueri entra em ritmo de carnaval a partir deste sábado (22), com atividades gratuitas para os visitantes de todas as idades. Os pets também poderão entrar na folia, com o concurso de fantasia que vai dar R$ 500 em vale compras ao bichinho vencedor.

O tradicional bailinho de carnaval será a primeira atividade gratuita da programação carnavalesca e será realizado das 15h às 18h. Os visitantes podem comparecer ao shopping fantasiados e contarão com muita música e diversão para toda a família.

Já na segunda-feira (24), também das 15h às 18h, o concurso de fantasias e o desfile de pets serão as atrações do dia. Todos os participantes concorrerão a vale-compras em lojas do Parque Shopping Barueri. As premiações são de R$ 500, R$ 300 e R$ 100 aos primeiros colocados.

Serviço:

Carnaval Parque Shopping Barueri

Bailinho de carnaval: 22/02, das 15h às 18h

Desfile pet e concurso de fantasia: 24/02, das 15h às 18h

Local: Parque Shopping Barueri, Rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 Piso L1, Nova Aldeinha