Shopping em Osasco dá caricatura de presente de Dia das Mães

O Pátio Osasco Open Mall realiza uma ação especial em homenagem ao Dia das Mães. As mamães que visitarem o centro de compras nos dias 9, 10 e 11 ganharão uma camiseta personalizada com a caricatura de seus filhos, feita na hora por um cartunista profissional.

Para ter sua camiseta, as mães devem estar acompanhadas de seus filhos. O atendimento será por ordem de chegada no corredor principal do Pátio Osasco Open Mall.

Serviço | Dia das Mães no Pátio Osasco Open Mall

Data e horário: 9 e 10 de maio das 12h às 20h e dia 11 de maio das 10h às 16h

Endereço: Av. dos Autonomistas, 896, Vila Yara