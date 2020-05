Shopping fará live com músico da Família Lima para celebrar Dia das Mães

O Continental Shopping vai apresentar, no sábado (9), um show musical online com o pianista Allen Lima, que é um dos integrantes do grupo brasileiro de música clássica Família Lima.

A live será transmitida no perfil oficial do shopping no Instagram, às 19h, em comemoração ao Dia das Mães.

Para tornar a data ainda mais especial, o shopping promove a campanha “Minha Mãe merece uma canção”, para que cliente e seguidores possam homenagear as suas mães.

Para participar, basta comentar nome da mãe e a música que quer dedicar à ela na publicação da live no Instagram. O Continental Shopping fará a seleção de 20 músicas que serão interpretadas por Allen durante a live.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Continental Shopping (@continentalshopping) em 30 de Abr, 2020 às 1:04 PDT

Serviço

Live show “Minha mãe merece uma canção” – Continental Shopping

Dia da live: sábado, 9 de maio

Horário: 19h

Instagram: @continentalshopping

