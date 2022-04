Shopping Granja Viana oferece oficina com coelhinho nesse final de semana

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, oferece nesse sábado e domingo, dias 23 e 24 de abril, as oficinas Coelhinhos e de Orelhinhas de Coelho. Nas atividades, indicadas para pais e filhos, os participantes produzem as próprias orelhinhas no espaço desenvolvido especialmente às crianças.

As crianças recebem todos os materiais necessários e ainda contam com a ajuda de instrutores para ensinar cada passo.

Para participar das atividades, basta realizar um cadastro no próprio Clubinho do Granja, no Piso L1, ao lado do novo acesso do shopping center.

Aos sábados, as oficinas acontecem das 14h às 21h, e aos domingos, das 14h às 19h, com 20 minutos de duração.

Para a segurança e o conforto de todos os participantes, o uso de máscara é obrigatório, além de medição da temperatura, intensificação na limpeza e disponibilização de álcool em gel.

As oficinas são gratuitas e sujeita a lotação.

O Shopping Granja Vianna fica na Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, em Cotia.