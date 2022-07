Shopping Granja Vianna apresenta Minions 2 em sessão especial para crianças com autismo

Shopping Granja Vianna apresenta Minions 2 em sessão especial para crianças com...

O Shopping Granja Vianna e a Cinemark trazem nessa quarta-feira (20) uma sessão de cinema especial para crianças com transtorno do espectro autista.

As crianças vão poder assistir as aventuras de Minions 2 – A Origem de Gru em uma sala adaptada, com portas abertas, luzes acessas, volume mais baixo e temperatura mais amena. Além disso, é totalmente permitido aos espectadores conversar, cantar, bater palmas e se movimentar.

A exibição especial, oferecida pelo projeto Sessão Cine Azul, será na quarta-feira (20), a partir das 13h40. A venda está aberta na bilheteria e totens do cinema e, mais informações podem ser obtidas em www.shoppinggranjavianna.com.br/cinema.php.

O Shopping Granja Vianna fica na Rodovia Raposo Tavares, 23.500, Cotia.