Shopping Granja Vianna oferece programação especial de Carnaval durante o mês de fevereiro

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, montou uma programação especial dedicada à família inspirada nas festas carnavalescas. A festa começa neste final de semana, sábado (4) e domingo (5), com uma divertida caça aos acessórios, como óculos e confetes, para pais e filhos brincarem juntos.

No próximo final de semana, dias 11 e 13, as crianças vão poder usar a criatividade nas oficinas de tiaras e gravatas. Na sequência, nos dias 18 e 19, será a vez das oficinas de produção de máscaras. Fechando a programação, nos dias 25 e 26, é a vez dos participantes aprenderem a confeccionar instrumentos e desfilarem no camarim fashion.

Para participar das atividades, basta realizar um cadastro no Clubinho do Granja, no novo espaço do Piso L1, ao lado da Polo Wear. As vagas são limitadas.

“Preparamos atividades para encantar o público de todas as idades e tornar a comemoração perfeita para reunir a turma e festejar”, convida Natalia Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.

Carnaval no Clubinho do Granja

Caça-acessórios

Data: dias 4 e 5

Oficina de Tiaras e Gravatas

Data: dias 11 e 12

Oficina de Máscaras

Data: dias 18 e 19

Oficina de Instrumentos e Camarim Fashion

Data: dias 25 e 26

Horário: sábado, das 14h às 21h, e aos domingos, das 14h às 19h com duração de 20 minutos cada

Local: Piso L1, ao lado da Polo Wear

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5

Gratuito, sujeito à lotação