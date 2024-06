Shopping Granja Vianna terá vacinação contra a gripe neste final de semana

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, realizará uma ação especial de vacinação contra o vírus Influenza (Myxovirus influenzae), causador da gripe neste sábado (15) e domingo (16) no Shopping Granja Vianna. A campanha de imunização atenderá pessoas a partir de 5 anos de idade que ainda não tenham se vacinado este ano.

Nos dois dias de ação, o horário de atendimento será das 12h às 17h. Para receber o imunizante, basta apresentar documento oficial com foto. No caso de crianças e adolescentes, é obrigatório apresentar a caderneta de vacinação.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas com idade a partir de 6 meses nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A imunização é indicada na prevenção da infecção pelo vírus Influenza, que pode ser transmitido por gotículas da fala, tosse ou espirro, pelo ar ou por meio de superfícies contaminadas.

Os sintomas da gripe causada pelo Influenza incluem febre alta, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, tosse, fadiga e, em casos graves, dificuldades respiratórias. Por ser altamente contagioso, a vacinação é a forma mais eficaz de proteção contra o vírus, ajudando a prevenir infecções respiratórias agudas que podem levar a complicações graves e, em alguns casos, à morte.

O Shopping Granja Vianna fica na Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, sentido capital – Lageadinho, Cotia.