Shopping Granja Vianna traz pula-pula gigante de 130m²

O Shopping Granaja Vianna recebeu o “Castelo Encantado”, uma atração que recria construções medievais em uma estrutura inflável gigante, de 130 m², com diversos escorregadores, esconderijos e pula-pula. O brinquedo permanece no shopping até o dia 30 de abril.

Publicidade

“A atração é um convite para as crianças deixarem os jogos digitais e as telas dos computadores para curtirem o livre brincar, praticando corrida, saltos e cambalhotas com a imaginação à solta”, explica Caroline Serrão, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.

Além de escorregadores, as crianças podem saltar em toda estrutura inflável do brinquedo. E os adultos que quiserem, também podem participar da brincadeira.

O espaço está preparado para receber até 50 pessoas por vez, de todas as idades, com altura máxima de 1,80 metro e peso máximo de 100 quilos. O ingresso custa R$ 20 para um período de 20 minutos e cada minuto adicional tem custo de R$ 1. Os menores de três anos não pagam, mas precisam ser acompanhados por um adulto dentro da atração.

Castelo Encantado no Shopping Granja Vianna

Data: até 30 de abril

Horário: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, domingo e feriado, das 14h às 20h

Local: Praça Principal, Piso L1

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5

Valor: R$ 20 para 20 minutos. Cada minuto adicional custa R$ 1