Shopping recebe exposição gratuita com mais de 130 imagens antigas de Osasco

A Praça de Eventos do Osasco Plaza Shopping recebe a partir desta quarta-feira, 14, a exposição Fotos Antigas de Osasco. A mostra, que é gratuita, pode ser apreciada até o dia 28/2.

Publicidade

A exposição conta com aproximadamente 130 fotografias de 5 acervos. No total há 23 fotógrafos expondo suas imagens da Osasco de ontem e de hoje.

O propósito do evento, segundo o secretário municipal de Cultura, Sebastião Bognar, é comemorar os 56 anos de emancipação político-administrativa do município. “Além de trazer fotos antigas da cidade, algumas com mais de 100 anos, a exposição traz fotos da atualidade como reconhecimento da administração para com os fotógrafos que registram o momento da cidade a cada dia”, explica.

Bognar lembra que outras atividades estão programadas para comemorar o aniversário de Osasco, como um show de tributo ao cantor José Rico, comandado pela primeira dupla a gravar a música Boate Azul, Joaquim e Manoel. A exposição fotos Antigas de Osasco pode ser vista entre 10 e 22 horas. O Osasco plaza Shopping está localizado na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81, Centro.