Shopping Tamboré cria novo canal de venda via app e cliente pode ganhar até estacionamento grátis

O Shopping Tamboré, em Alphaville, Barueri, acaba de lançar um canal exclusivo de vendas online. O e-Shopping Tamboré permite que o cliente compre produtos nas lojas do shopping e receba o pedido em casa ou no trabalho em poucas horas. Compras realizadas até 17h chegam no mesmo dia.

A novidade veio acompanhada de uma série de vantagens, com um programa de relacionamento que pode dar ao cliente benefícios como cortesias e promoções em lojas, estacionamento gratuito e até sobremesa de graça. A funcionalidade está disponível para clientes e lojistas e pode ser acessada pelo app do empreendimento.

“Estamos animados em oferecer mais um canal de compra, prático e seguro, para os consumidores do Shopping Tamboré. Estamos aproximando nosso público das lojas de sua preferência, trazendo essa comodidade para o seu dia a dia, além de garantir mais uma oportunidade de receita ao nosso lojista”, afirma Rafael Moral Marques, superintendente do Shopping Tamboré.

Já é possível encontrar no e-Shopping Tamboré opções de lojas como Ana Capri e Santa Lolla, para calçados estilosos e confortáveis; Levi’s e Side Walk, com vestuário feminino e masculino; bolsas da Victor Hugo com descontos a partir de 30% e roupas infantis da Zippy.

Programa de relacionamento

O app ainda dá acesso ao VIVA, Programa de Relacionamento do Shopping Tamboré, criado para oferecer ao usuário conteúdo personalizado, benefícios e vantagens mais do que especiais. A adesão pode ser feita pelo aplicativo do shopping.

O VIVA vai medir o engajamento do consumidor, que será classificado e recompensado por dois critérios simultâneos: valor gasto e quantidade de notas cadastradas. As compras realizadas pelo marketplace são computadas automaticamente para avançar de categoria. Se o cliente utilizou uma loja física, também poderá escanear a nota fiscal para contabilizar suas compras no programa.

Ao se cadastrar, o usuário é classificado na categoria 1 Estrela. No lançamento do programa, já há benefícios disponíveis para essa classificação, como Kit com quatro produtos Maybelline, cortesia de batata com páprica do Bullguer, uma cortesia de manicure ou design de sobrancelhas da Espaço Nails e 70% off em escova modeladora na VBeauty.

Para quem conquistar a segunda estrela, as vantagens são um creme de mãos de Giovanna Baby, cortesia de hambúrguer do Bullguer, voucher de 30 reais de desconto nas compras acima de 100 reais na Zippy e Grand Gateau Paloma Bernardi no Petit Paris 6. Três estrelas no Viva garantem avaliação, limpeza e sessão de clareamento dentário na Odontocompany, álcool em gel com chaveiro em compras acima de 150 reais na Capodarte e estacionamento gratuito.

Já a quarta estrela proporciona benefícios como frete grátis ilimitado no marketplace do shopping, desconto de 100 reais nas compras acima de 400 reais na Morena Rosa e estacionamento gratuito ilimitado.

A análise da pontuação para qualquer alteração de categoria é diária, considerando sempre o histórico de compras dos últimos 3 meses. A interação com os clientes é feita por SMS, e-mail ou push no próprio aparelho celular.

*Consultar benefícios disponíveis no aplicativo do shopping, onde estão informadas as regras de utilização.