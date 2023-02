Shopping Tamboré é ponto de arrecadação de água e alimentos para vítimas da chuva no litoral norte

O Shopping Tamboré, em Barueri, receberá até domingo (26) mantimentos que serão destinados às famílias afetadas com as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo no fim de semana.

Podem ser doados: alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, água mineral, além de roupas em bom estado e ração para animais.

O posto de arrecadação está localizado no Stand do Programa de Relacionamento do Shopping Tamboré, em frente à Usaflex.

A ação solidária é realizada pela administradora do shopping Aliansce Sonae + brMalls em parceria com a ONG União SP.

Na região, além da iniciativa no Shopping Tamboré, as cidades de Osasco e Itapevi também lançaram campanhas para ajudar os desabrigados após a tragédia na região litorânea.