Shopping Tamboré, em Barueri, reabre nesta sexta (12)

O Shopping Tamboré vai reabrir nesta sexta-feira, dia 12, seguindo novas medidas de higiene e as orientações do Decreto Municipal Nº 9.151 e o Protocolo Sanitário Geral da Prefeitura de Barueri, ambos publicados nesta quinta (11).

As lojas funcionarão em horário reduzido, das 14h às 20h, de segunda-feira a domingo. A Praça de Alimentação segue funcionando apenas para Retirada no Balcão, Delivery ou Drive-thru. O cinema e atividades para crianças permanecem fechadas.

Nas últimas semanas, o shopping iniciou um trabalho de adequação dos espaços e desinfecção dos ambientes para receber clientes, colaboradores e fornecedores.

Publicidade

Os empreendimentos adotaram um rigoroso protocolo de higienização e reforçaram as ações preventivas à covid-19, contemplando cuidados pessoais, higienização e acessibilidade. As medidas estão em linha com o protocolo desenvolvido pela Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers), que foi validado por especialistas do Hospital Sírio e Libanês.

Para oferecer mais segurança aos consumidores, lojistas e aos colaboradores, o empreendimento está sendo higienizado com água ozonizada, solução altamente desinfetante, e quaternário de amônio.

Serão aferidas as temperaturas de todos os visitantes, por meio de termômetros e de inovadoras câmeras com sensor infravermelho que identificam a temperatura corporal à distância. Ainda seguindo as orientações do Decreto, o local vai funcionar com capacidade limitada de 20%.

“Estamos preparados para receber todos os nossos clientes, lojistas e colaboradores de forma segura, seguindo os protocolos de higienização e orientações do Decreto Municipal. Vamos seguir com cautela, pois a saúde do público continua sendo nossa prioridade!”, afirma Rafael Moral Marques, superintendente do Shopping Tamboré.

Confira todas as medidas adotadas pelo Shopping Tamboré abaixo:

Cuidados pessoais

• Uso de máscaras por todos os clientes, lojistas e colaboradores do shopping;

• Divisão de acrílico nos locais da administração com atendimento direto ao cliente;

• Disposição de álcool em gel em todas as áreas do shopping;

• Aferição de temperatura corporal nos acessos ao shopping;

Higienização

• Higienização de todas as áreas do shopping com água ozonizada, solução altamente desinfetante (uso diário), e quaternário de amônio (a cada 72 horas);

• Reforço na limpeza de corrimãos e maçanetas;

• Todos os aparelhos de ar condicionado estão com filtros biológicos e pastilhas antibactericidas;

• Disposição de pias com água e sabão em todas as áreas do shopping, especialmente na Praça de Alimentação;

• Carrinhos de bebê, cadeiras de rodas e scooters são entregues aos clientes higienizadas e com capa protetora apropriada;

• Desativação dos bebedouros;

• Orientação para utilização de copos, pratos e talheres descartáveis por todos os lojistas de alimentação;

Acessibilidade

• Automação das cancelas de estacionamento para evitar acionamento de botão;

• Espaçamento das cadeiras na Praça de Alimentação, para momento em que puderem ser utilizadas;

• Demarcação de espaço no chão para garantir distanciamento nas filas;

• Sinalização de distanciamento nas escadas rolantes e elevadores;