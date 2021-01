Shopping Tamboré oferece promoções e roleta de prêmios para usuários do app VIVA

O Shopping Tamboré, em Alphaville, Barueri, preparou descontos exclusivos para os clientes cadastrados em seu programa de relacionamento VIVA. Além da super Liquida de Verão, entre os dias 20 e 31 de janeiro, os usuários cadastrados que aproveitarem as ofertas poderão participar da roleta premiada.

O consumidor pode aproveitar os descontos sem sair de casa, comprando pelo e-Shopping Tamboré (marketplace do empreendimento), no aplicativo do empreendimento. Além disso, compras realizadas até às 17h podem ser entregues em domicílio no mesmo dia.

Entre as opções disponíveis no app, da Liquida Verão, está a Futbeer com Vinho Rosé Piscine de R$139,90 por R$59,90, para clientes da categoria 4 estrelas do VIVA. Já nas lojas físicas, clientes VIVA também poderão aproveitar as ofertas da C&A com biquínis saindo de R$69,99 por R$29,99, para quem se enquadra na categoria 3 estrelas do programa de relacionamento.

A Biomundo está com uma oferta exclusiva no Desinchá: a caixa de 60 sachês sairá de R$99,90 por R$49,90, para clientes categoria 2 estrelas. Para refrescar nos dias mais quentes, a Preçolândia conta com uma promoção especial em ventilador de mesa. Os descontos variam para cada categoria do VIVA, válidos 1 (uma) unidade por CPF e enquanto durarem os estoques.

Para garantir as ofertas, basta baixar o app do Shopping Tamboré – brMalls, realizar o cadastro, acessar a aba VIVA, clicar em “Usar no Shopping” ou “Usar no aplicativo”. Ao se cadastrar, o cliente está automaticamente na categoria 1 estrela do VIVA e para ir avançando de categoria é necessário enviar as notas fiscais, na aba VIVA do aplicativo. Compras realizadas pelo e-Shopping Tamboré, são computadas automaticamente para avançar de categoria no VIVA.

Roleta de Verão no Shopping Tamboré

A Liquida de Verão será ainda mais divertida. Clientes que passarem pelo empreendimento até o dia 31 de janeiro também poderão participar da Roleta de Verão – que dará a chance de o consumidor ganhar um prêmio na hora.

Para participar, o cliente deve fazer o download do app do Shopping Tamboré, acessar a aba VIVA, clicar em “Usar no Shopping”, e resgatar o benefício “Gire a Roleta”. Após o resgate, basta apresentar o QR CODE gerado para a equipe da roleta, que ficará localizada próximo à Riachuelo.