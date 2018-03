Shopping Tamboré recebe Feira Internacional de Artesanato e Decoração

Começa amanhã (30) a Feira Internacional de Artesanato e Decoração, no Shopping Tamboré, em Barueri, e ficará aberta até o dia 29 de abril. Durante o mês, cerca de 10 stands trarão produtos como roupas, acessórios, peças de decoração, joias e semijoias, obras de arte, tecidos, artigos religiosos, tapeçaria, brinquedos, gastronomia, entre outros, vindos de países como México, Turquia, Rússia, Paquistão e Marrocos.

Um dos destaques da feira são as semijoias mexicanas. Dentre as muitas curiosidades, artigos raros e peças artesanais exclusivas estão as sandálias do Paquistão, feitas à mão, com preços a partir de R$ 100,00.

Da Rússia vêm artesanatos que trazem toda a tradição do país, como as Matriôshka. O Marrocos marcará presença com as almofadas de estampas exclusivas e jogos de cama originais do país rico em fios e tecidos.

Além dos produtos internacionais, o projeto conta também com produtos nacionais, como pedras, artesanato e comidas típicas do Sul do Brasil, do sul de Minas e o poder medicinal da Serra da Mantiqueira.

A feira Nações & Artes já percorreu mais de 35 cidades do Brasil e chega pela primeira vez em Barueri, no Shopping Tamboré. “Essa variedade de produtos, que poderia ser encontrada em um passeio pelo mundo, estará reunida em um único lugar”, resume a Rosita Rosis, coordenadora da feira no Tamboré.

SERVIÇO

Nações & Artes – Feira Internacional de Artesanato e Decoração

Local: Shopping Tamboré – Av. Piracema, 669, Tamboré (Próximo à Renner)

Período: de 30 de março a 29 de abril

Visitação: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h

Entrada gratuita