Shopping tem atrações especiais para o feriado de aniversário de Osasco

O SuperShopping comemora os 58 anos de Osasco com uma programação que promete animar o feriado na cidade, na próxima quarta-feira, 19 de fevereiro.

O Alaska Neve é o passaporte para uma viagem até o Polo Norte sem sair do Brasil, enquanto o Pequeno Explorador desperta o lado aventureiro de cada participante. Jogos eletrônicos e a seleção da Kinoplex com os melhores filmes completam a agenda.

“Quarta-feira, comemoramos o aniversário da nossa cidade e convidamos os moradores para celebrar essa data junto conosco. Estamos com uma agenda repleta de atrações para todas as idades, perfeita para reunir familiares e amigos”, diz Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Pela primeira vez na região, o Alaska Neve faz nevar de verdade em um espaço de 100 m², com temperatura de 15 graus abaixo de zero. Para embarcar nessa viagem, os participantes recebem luvas e casacos especiais, mas é importante estarem bem agasalhados, com calça e sapato fechado. A entrada inteira custa R$ 80 e cada sessão dura 30 minutos. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do shopping center ou antecipadamente on-line no site www.sympla.com.br.

O Pequeno Explorador traz, em um cenário lúdico inspirado em florestas e parques, uma piscina com mais de 150 mil bolinhas coloridas. O passaporte para toda essa diversão custa R$ 30 para 30 minutos, R$ 35 para 40 minutos e R$ 40 para 1 hora. Uma bolinha amarela pode tornar a experiência ainda mais especial: o participante que encontrá-la ganha 10 minutos gratuitos no brinquedo.

O passeio fica mais completo com as opções gastronômicas no SuperShopping. O Coco Bambu traz frutos do mar, peixes carnes de sol e combinações com costela. A Praça de Alimentação é equipada ainda com marcas diversas para agradar todos os paladares, como Divino Fogão, Empório de Comidas, Gendai, KFC e Popeyes.