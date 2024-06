Shopping União de Osasco completa 15 anos com sorteio de dois carros elétricos BYD

O Shopping União de Osasco comemora 15 anos com o sorteio de dois veículos elétricos BYD Dolphin Mini. A campanha começa nesta quinta-feira (13) e vai até o dia 30 de junho.

Para participar é simples: a cada R$ 300 em compras efetuadas nas lojas e quiosques participantes da promoção, o cliente cadastra as notas fiscais e recebe um número da sorte para concorrer aos automóveis.

Como fazer o cadastro?

Os clientes deverão cadastrar as notas fiscais por meio de seu próprio smartphone, via aplicativo Prizor (disponível nas lojas digitais para Android e iOS) ou presencialmente no Balcão de Autoatendimento, localizado no Piso Autonomistas do shopping.

O sorteio será realizado no dia 7 de julho, via Loteria Federal.

SERVIÇO

Campanha de Aniversário do Shopping União

Período: de 13 a 30 de junho de 2024

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.

Para mais informações e regulamento da campanha, acesse: shoppinguniao.com.br