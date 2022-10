Shopping União de Osasco entra em clima de Halloween com brincadeiras gratuitas para crianças

O clima de Halloween chegou ao Shopping União de Osasco e trouxe uma brincadeira especial e gratuita para as crianças com idade entre 4 e 10 anos. O evento vai até o dia 30 de outubro, das 14h às 20h.

A atração Voo do Morcego será uma divertida brincadeira em dupla, em que os pequenos de 6 a 10 anos vão mergulhar em um tanque de bolinhas para capturar o maior número possível, quanto mais bolinhas agarrar, mais docinhos e surpresas poderão ganhar. Já os pequenos de 4 a 10 anos terão oficinas de Halloween para entrar no clima do Dia das Bruxas.

Para tornar a experiência ainda mais divertida, diversos lojistas também apoiam o evento, recebendo as famílias e distribuindo doces e brindes de acordo com a pontuação das crianças.

As sessões terão limitação de inscrições, que são gratuitas e podem ser realizadas pelo app Connect Shopping e presencialmente no balcão de atendimento do local do evento.

Halloween – Shopping União

Local: Piso Autonomistas

Quando: de 21 a 30 de outubro, das 14h às 20h

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco