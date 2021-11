Shopping União de Osasco inaugura decoração de Natal com “Vila dos Brinquedos” no sábado (13)

O Shopping União de Osasco inaugura sua decoração de Natal, com o tema “Vila dos Brinquedos”, no sábado (13). Bonecas, soldadinhos de chumbo, quebra-nozes e outros brinquedos clássicos da infância são atrações para os visitantes.

No cenário principal, a Oficina do Papai Noel é cercada por casas que trazem elementos do Natal e objetos de brincadeiras da infância. No comando da oficina, o Papai Noel animatrônico traz toda a sua alegria para a decoração.

O grande destaque é a iluminada e enfeitada árvore de 11 metros de altura. Caixas de presentes, urso de pelúcia de 2 metros de altura, bonecos animatrônicos, mais de 12 mil enfeites diversos, entre bolas de Natal, laços, sinos e 30 mil lâmpadas LED proporcionarão instagramáveis lembranças natalinas.

Na parte externa do Shopping União de Osasco, o conhecido show de luzes iluminará toda a cidade. Serão 270 mil pontos de LED, que têm como objetivo proporcionar um clima de esperança e votos de Amor, Luz, Paz e União para todos.

Dando boas-vindas na entrada principal da Avenida dos Autonomistas, estão a árvore de Natal com mais de 10 metros de altura e o gigante Papai Noel Popup. Também na área externa, o famoso presépio iluminado com mais de 5 mil luzes.

Decoração de Natal – Shopping União de Osasco

Período: de 13 de novembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022 / Endereço: Av. dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara / Horário Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 21h.