Shopping União de Osasco oferece brincadeiras juninas gratuitas à criançada

O Shopping União de Osasco celebra São João com diversão para todas as famílias. A partir desta quinta-feira (20), sempre das 14h às 20h, as crianças podem participar de diversas atividades e oficinas temáticas de quermesse.

O evento é gratuito e indicado para crianças de 4 a 12 anos. Até o dia 30 de junho, os pequenos poderão brincar nas oficinas de Tic-Tac e gravata junina, além de se divertirem nas tradicionais barraquinhas de pescaria, argola e boca do palhaço.

A cada 30 minutos uma nova turma terá acesso às atividades, com capacidade máxima de 12 crianças por sessão para a comodidade de todos.

Para participar, basta se inscrever presencialmente na sessão desejada. Outras informações podem ser encontradas no site em www.uniaoshopping.com.br ou nas redes sociais do Shopping União.

SERVIÇO

Arraiá do Shopping União de Osasco

Quando: de 20 a 30 de junho, das 14h às 20h

Local: Piso Voegeli (Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara – Osasco)

Gratuita