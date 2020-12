Shopping União de Osasco vai sortear 20 vales-compra de R$ 5 mil

O Natal já chegou no Shopping União de Osasco. Além da decoração natalina repleta de luzes, o empreendimento vai sortear 20 vales-compra de R$ 5 mil. Para concorrer, basta acumular R$ 400 em compras nas lojas participantes até o dia 27 de dezembro.

publicidade

A cada R$ 400 em compras, além de receber um número da sorte para concorrer aos prêmios, o cliente ganhará ainda um panetone (limitado a uma unidade por CPF cadastrado).

Para participar, é preciso cadastrar as notas fiscais das compras, via aplicativo Connect Shopping, que pode ser utilizado nos sistemas operacionais Android e iOS, selecionar o Shopping União de Osasco e seguir os passos até a confirmação de cadastro. Os visitantes podem ainda realizar os cadastros via chatbot no WhatsApp (11) 94232-7782.

publicidade

Já para a retirada dos panetones, é necessário apresentar o QR code fornecido na finalização dos cadastros das notas fiscais. Os balcões para realizar a troca estão localizados nos Pisos Voegeli e Autonomistas do empreendimento.

O sorteio dos vales-compra será realizado via Loteria Federal no dia 6 de janeiro. As lojas participantes, o regulamento do sorteio e outras informações podem ser encontradas no site do Shopping União de Osasco.