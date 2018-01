Shoppings brigam pelo posto de melhor lugar para comprar material escolar

Com chamadas como, “lojas do Shopping União de Osasco oferecem os melhores preços nos itens de material escolar” e “Supershopping Osasco é o melhor lugar para comprar material escolar e se divertir” dois dos principais shoppings de Osasco disputam a atenção dos pais como lugar de preferência na compra de material escolar.

Publicidade

Com o retorno do ano letivo escolar vem a preocupação dos pais em relação aos gastos referente aos materiais. Pensando nesta época do ano, os shoppinhgs União e Supershopping estão com ofertas em diversas lojas voltadas para este tipo de produto.

Veja a lista de lojas e materiais com desconto:

Shopping União:

Le Postiche: o kit de mala e lancheira do personagem Max Steel ou da Princess custam a partir de R$ 149,99, já produtos com as figuras do Frozen, Spider-man, Avengers, Superman, Transformers, Justice League, Super Mario e Miraculous estão disponíveis a partir de R$ 199,99.

Kalunga: Uma das apostas é a linha exclusiva de agendas e cadernos licenciados da Kalunga, que trazem opções modernas e estampam personagens famosos, como a nova linha Mickey e Minnie Vintage.

Publicidade

Além disso, a Kalunga continua com a campanha de reciclagem de cadernos: a cada 1 kg de folhas de caderno usado, sem capa e espiral, que o cliente levar na loja, a rede concederá R$ 1,50 de desconto na compra de novos cadernos Spiral ou no pacote de papel de cem folhas da marca Chamequinho. O limite é de 50 kg por CPF.

Compras acima de R$ 150 podem ser parceladas em até 12 vezes juros no cartão de crédito.

Lojas Americanas: entre os itens disponíveis com desconto estão mochilas, lápis de cor, giz de cera, borracha, cadernos, canetas, entre outros. Para os fãs de Os Vingadores,a marca selecionou produtos como, lancheira (R$ 99,99), tesoura com capa (R$ 12,99), mochila com rodinhas (R$ 199,90), estojo duplo (R$ 39,99) e cadernos a partir de R$ 12,99.

Há ainda opções tradicionais como a Mochila estampada com bolso School Basics por R$ 59,99, o Lápis de cor com 12 cores e 1 marcador de texto, por R$ 14,99, o Gizão de cera com 15 unidades por R$ 9,99 e muito mais. As Lojas

Publicidade

Americanas oferecem ainda parcelamento especial para material escolar e mochilas em até 10 vezes sem juros nos cartões, com parcela mínima de R$ 19,90.

Ótica Mariana: Os pais, cujos filhos precisam usar óculos, também podem aproveitar a promoção “Volta às aulas com estilo”. Modelos de óculos de visão simples e antirreflexo estão a partir de R$ 199, em até 10 vezes sem juros.

SupperShopping:

Saraiva: a livraria está com uma promoção para os fãs do filme Meu Malvado Favorito. Nas compras acima de R$ 60, o cliente leva para casa uma garrafinha exclusiva dos Minions e outros personagens da animação.

Daiso Japan: a loja tem um setor específico de papelaria com blocos de notas, marcadores de página, pastas e outros produtos a partir de R$ 7,99.

Inovathi: a loja possui mochilas nas versões de carrinho acompanhadas por lancheiras, estojos e garrafinhas estilizadas a partir de R$ 19,99.