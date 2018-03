Shoppings da região são opções para comemorar Páscoa em família

O feriado prolongado está chegando, e o Portal Visão Oeste separou algumas dicas de como curtir o domingo de Páscoa com a família nos shoppings da região. Confira!

SuperShopping Osasco

Enquanto os pais fazem compras nas lojas, os filhos podem participara da Estação MasterChef Júnior. Degustação às cegas, painéis interativos, túnel de espaguetes e um desafio na cozinha são algumas das atrações para quem visita o local. O é espaço gratuito recebe crianças de cinco a 12 anos e ensina sobre a gastronomia de forma lúdica.

Para as crianças menores de cinco anos de idade, a Arena Baby recria a cozinha do MasterChef com bancadas e utensílios de brinquedo.

O Shopping também conta com atrações para todas as idades como jogos eletrônicos e simuladores de esportes da New Play X-Games, além de carrossel de helicópteros, a praça Kids Park Aventura e uma piscina de bolinhas da New Play Kids Station para as crianças.

Shopping União de Osasco

Para esta Páscoa, o Shopping União está promovendo o evento “Páscoa com Alegria”, que conta com oficinas de contação de histórias, de cupcake de Páscoa e cachepô de ovinhos de Páscoa.

As oficinas são oferecidas para crianças de 4 a 10 anos de idade e acontecem diariamente, das 14h às 20h, com permanência de 30 minutos, até o dia 1º de abril. Os pais devem permanecer no local até o termino das atividades.

Shopping Tamboré

O shopping Tamboré está promovendo para seus visitantes “O Incrível Mundo Doce”, que é um circuito de brincadeiras inspirado em uma maquina de doces.

A atração conta com escorredores gigantes, balanços de brigadeiro e donuts, desafio de marshmallows e para completar, os participantes podem mergulhar em uma piscina recheada de docinhos feitos de espuma.

Serviço

O Incrível Mundo Doce – Shopping Tamboré

Data: até 13 de Maio, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h

Valor: R$20 por 20 minutos // R$1 por minuto adicional

Faixa Etária: Classificação Livre – crianças menores de três anos precisam de acompanhamento de um responsável