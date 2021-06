Shoppings de Osasco fazem campanhas por doação de sangue

O Continental Shopping e o SuperShopping Osasco lançaram mais uma edição de suas campanhas para incentivar a doação de sangue entre consumidores e moradores da região. As iniciativas têm o objetivo de contribuir com o abastecimento dos estoques nos hemocentros, que continuam baixos devido à pandemia e à temporada de frio.

No Continental Shopping, a ação intitulada “Doe Sangue, Doe Vida” será realizada nesta sexta-feira (18), das 9h às 13h, no piso Boulevard. Os interessados precisam agendar um horário para a doação, pelo site www.continentalshopping.com.br. Os atendimentos acontecem a cada 30 minutos, com no máximo nove pessoas por horário, medida para evitar aglomeração.

Já no SuperShopping Osasco, a campanha “AmorSeDoa” acontecerá nos dias 23 e 24 de junho, das 10h às 16h, no 1° Piso, ao lado das Lojas Americanas. Para doar, basta acessar http://supershoppingosasco.rds.land/doacao-de-sangue e escolher o melhor dia e horário.

“Sabemos que unidos venceremos os desafios que a pandemia está trazendo para a saúde não só dos pacientes de covid-19, mas também de outras doenças que são igualmente impactados com a falta de sangue nos bancos”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Para ser um doador, o interessado deve apresentar documento oficial com foto, passar por uma breve entrevista de triagem, ter entre 18 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha acontecido até os 60 anos). Menores de idade a partir de 16 anos com termo de autorização assinado pelos pais também podem contribuir, o termo está disponível no site do Banco de Sangue Paulista.

Serviço

Campanha Doe Sangue, Doe Vida – Continental Shopping

Data: Sexta-feira, 18 de junho

Horário: das 9h às 15h30

Local: Piso Boulevard

Agendamento: www.continentalshopping.com.br

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré

Campanha AmorSeDoa – SuperShopping Osasco

Data: Dias 23 e 24 de junho

Horário: das 10h às 16h

Local: 1° Piso – ao lado das Lojas Americanas

Agendamento: http://supershoppingosasco.rds.land/doacao-de-sangue

